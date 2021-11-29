Жителя Магадана обвинили в истязании троих детей

Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбудили следователи в отношении 42-летнего жителя Магадана.

По предварительной версии, с июня 2019 года по ноябрь 2021 года он пытался "воспитывать" троих детей своей жены, систематически их избивая.

"Своими умышленными действиями мужчина на протяжении длительного времени причинял детям физические и психические страдания, а также различные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Мужчине предъявили обвинение. На время следствия он заключен под стражу.

Двух детей забрали из семьи и отправили в реабилитационный центр, где с ними будут работать психологи.