AKKERMANN запускает короткий номер контакт-центра

Компания запустила короткий телефонный номер *5602 для быстрой связи с контакт-центром. Его появление является очередным шагом в развитии удобных сервисов общения с целевой аудиторией: клиентами, партнерами и соискателями.
Фото: Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT
Номер просто запомнить и быстро набрать на цифровой клавиатуре телефона.
Все вызовы абсолютно бесплатны для абонентов на территории России.
По-прежнему доступен общий номер горячей линии: 8 (800) 550 56 02.
Клиенты также могут оставить письменное обращение на сайте www.akkermann.ru.
Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT
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