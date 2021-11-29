AKKERMANN запускает короткий номер контакт-центра

Компания запустила короткий телефонный номер *5602 для быстрой связи с контакт-центром. Его появление является очередным шагом в развитии удобных сервисов общения с целевой аудиторией: клиентами, партнерами и соискателями.

Фото: Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT