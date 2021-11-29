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29.11.2021 14:23
Рубрика: Культура

ГМИИ откроет выставку в Нижнем Новгороде

Текст: Наталья Соколова
В Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал) в Нижнем Новгороде открывается выставка "Названо Вазари", посвященная эпохе готики и ее интерпретациям в творчестве современных художников.
Денис Патракеев. Обет молчания. 2015. Латунь, земля, сталь, сварка. Галерея Anna Nova, Санкт-Петербург. Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина Денис Патракеев. Обет молчания. 2015. Латунь, земля, сталь, сварка. Галерея Anna Nova, Санкт-Петербург. Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина
Денис Патракеев. Обет молчания. 2015. Латунь, земля, сталь, сварка. Галерея Anna Nova, Санкт-Петербург. Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина

Выставка - первый этап трехчастного проекта "Названо Вазари", объединяющего экспонаты из коллекций Пушкинского музея и произведения современного искусства. Проект, как и одноименный фестиваль, который проводится в Арсенале с 2014 года, назван в честь знаменитого итальянского художника, архитектора, историка искусства Джорджо Вазари (1511-1574). Его книга "Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" (1550) стала точкой отсчета для всей современной науки об искусстве. Вазари впервые предложил деление истории искусства на три больших периода, которым и посвящены три части проекта, - "Готика", "Ренессанс" и "Маньеризм".

Фото: Сергей Николаев
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Первым этапом проекта станет выставка о готике - эпохе, которая Вазари представлялась варварской. Коллекция представленных работ будет идеально вписана в контекст города, в котором проходит выставка.

Кураторы считают, что некоторые реалии средневекового общества созвучны тому, что происходит с человечеством сегодня, и средневековые мотивы нередко возникают в работах современных художников. Именно поэтому стало возможным объединить в одном проекте экспонаты из фондов Пушкинского музея и произведения современного искусства, которые помогут зрителю совершить путешествие во времени.

Выставка развернется в двух пространствах: в "Базилике", метафорически представляющей духовную жизнь средневекового человека, и на "Площади", которая становится местом социальных взаимодействий.

Маяна Насыбуллова. Без названия. Гипс, корни, кора дерева. 2021. Галерея Anna Nova, Санкт-Петербург Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина

В "Базилике" выставлены произведения из коллекций Пушкинского музея - прежде всего, редкие предметы из собрания скульптуры, часть которых впервые будет продемонстрирована широкой публике, а также несколько слепков, отсылающих к готической эпохе. В диалог с памятниками прошлого вступают работы современных художников, тонко и деликатно интерпретирующие образы духовной жизни Средневековья.

Диалог продолжается на "Площади", где в произведениях современного искусства предстают характерные типажи средневекового общества, с которыми зритель может себя соотнести.

В выставке участвуют работы Recycle Group, Евгения Антуфьева, Александра Бродского и Ильи Уткина, Ольги Кройтор, Андрея Кузькина, Маяны Насыбулловой, Александра Нея, Дениса Патракеева и других. Увидеть необычный проект можно будет с 11 декабря.

Прямая речь

Марина Лошак, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина:

- Для Пушкинского музея проект "Названо Вазари" чрезвычайно важен, поскольку в нем мы впервые пробуем совершенно новый подход к творческому взаимодействию с нашими филиалами. Кураторская группа, в которой совместно работают коллеги из Москвы и Нижнего Новгорода, создала проект, соединивший большую историю искусства и ее современный этап, глобальную просветительскую миссию музея и уважение к российскому культурному контексту. К тому же, для музея это прекрасный повод актуализировать разделы нашей коллекции, нечасто привлекающие внимание зрителей, - фонды скульптуры и слепков, с которых когда-то начинался музей. Я верю, что этот проект никого не оставит равнодушным.

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