Испытания построенного с ноля Ту-160М начнутся до конца года

Свежепостроенный стратегический ракетоносец Ту-160М в декабре начнет аэродромные испытания на авиазаводе в Казани.

- Самолет стоит в ангаре готовый и заправленный. До конца года Ту-160М однозначно совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Дата начала испытаний плавающая и зависит от руководства, которое будет на мероприятии. Полета пока не планируется, - рассказал ТАСС источник в авиационной отрасли. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Ту-160М - глубокая модернизация советского стратегического ракетоносца. Самолет оснащен новой модификацией двигателей НК-32-02 с улучшенной экономичностью, обновленными системами управления, навигации и связи, способный использовать современные и перспективные комплексы вооружения.

Первый Ту-160М, перестроенный из строевого Ту-160, поднялся в небо в ноябре 2020 года. Тогда же обновленный ракетоносец вошел в список главных достижений года по версии Aviation Week & Space Technology. В июле 2021-го глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что в Казани завершается сборка двух Ту-160М: построенного с ноля и переделанного из Ту-160. Минобороны планирует обновить весь парк строевых ракетоносцев.