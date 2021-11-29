Нижегородский суд впервые наказал перевозчика, нарушившего масочный режим

В Нижнем Новгороде суд впервые оштрафовал перевозчика за нарушение противоэпидемиологических требований. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

В ходе проверок выяснилось, что предприниматель часто пренебрегал соблюдением масочного режима в салонах своего автобуса.

Материалы об этом были направлены в суд, который оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Пока решение суда в силу не вступило. Перевозчик с ним не согласен и намерен обжаловать его в высшей инстанции.

Всего с 1 июня в Нижегородском регионе соблюдение масочного режима было проверено в 1142 автобусах, 82 троллейбусах и 25 трамваях. По 23 фактам нарушений ведутся судебные разбирательства.

Напомним, что нарушение правил в условиях режима повышенной готовности, в том числе требований Роспотребнадзора о недопущении распространения коронавирусной инфекции, предусматривает серьезные штрафы. Для граждан размер варьируется от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.