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29.11.2021 17:04
Рубрика: Происшествия

Нижегородский суд впервые наказал перевозчика, нарушившего масочный режим

Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде суд впервые оштрафовал перевозчика за нарушение противоэпидемиологических требований. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

За нарушение законов о QR-кодах не будут вводить отдельную ответственность

В ходе проверок выяснилось, что предприниматель часто пренебрегал соблюдением масочного режима в салонах своего автобуса.

Материалы об этом были направлены в суд, который оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Пока решение суда в силу не вступило. Перевозчик с ним не согласен и намерен обжаловать его в высшей инстанции.

Всего с 1 июня в Нижегородском регионе соблюдение масочного режима было проверено в 1142 автобусах, 82 троллейбусах и 25 трамваях. По 23 фактам нарушений ведутся судебные разбирательства.

Напомним, что нарушение правил в условиях режима повышенной готовности, в том числе требований Роспотребнадзора о недопущении распространения коронавирусной инфекции, предусматривает серьезные штрафы. Для граждан размер варьируется от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

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