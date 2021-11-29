Четыре человека пропали на севере Красноярского края

В Туруханском районе начались поиски четверых мужчин, которые два дня назад отправились в загородную поездку и не вернулись к условленному сроку. Об этом сообщили сегодня в управлении МВД по Красноярскому краю.

В понедельник утром к полицейским обратилась за помощью жительница района. Она рассказала, что 27 ноября ее муж и трое его знакомых уехали на снегоходах в избушку, находящуюся в 40 километрах от города Игарка. Мужчины намеревались вернуться вечером 28 числа. Накануне муж по телефону предупредил, что они едут домой. С тех пор известий не поступало, связь прервалась.

К поисковой операции привлечена авиатехника.