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29.11.2021 12:51
Рубрика: Происшествия

На Алтае возбудили дело о гибели детей под снегоуборочным поездом

Текст: Татьяна Кузнецова

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в ДТП со снегоуборочным поездом. Дело возбуждено в отношении учительницы, которая решила развезти четырех младшеклассников на личном автомобиле из школы по домам.

МВД: Число аварий с детьми снизилось, но их тяжесть выросла

- Следователям удалось предварительно установить, что учительница общеобразовательной школы села Луговое Тальменского района по окончании занятий повезла четырех учеников домой в село Наумово, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Но на железнодорожном переезде ее автомобиль столкнулся со снегоуборочным поездом. В результате трое восьмилетних детей - одна девочка и двое мальчиков погибли на месте ДТП. Учительница, находившаяся за рулем легкового автомобиля, и еще один мальчик восьми лет в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Если будет установлена вина учительницы, то ей за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек, грозит до семи лет лишения свободы.

Как отметила Людмила Рязанцева, следователи также проверят, почему не был должным образом организован проезд детей в школу и обратно. В случае ненадлежащей организации школьного маршрута должностные лица будут привлечены к уголовной ответственности за халатность.

Прокуратура Алтайского края также инициировала проверку. По словам официального представителя прокуратуры края Марии Антошкиной, прокуроры намерены проверить качество содержания дороги, ведущей к переезду.

Напомним, ДТП в Тальменском районе Алтайского края произошло сегодня примерно в 12.50 по местному времени. На железнодорожном переезде столкнулся автомобиль Toyota и снегоуборочный поезд.

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