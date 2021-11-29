В Омской области отказались вводить QR-коды в транспорте

В Омской области прошло очередное заседание оперативного межведомственного штаба по противодействию распространению COVID-19. Принято решение не вводить в регионе запрет на проезд без QR-кода в автобусах, троллейбусах и трамваях.

- Система QR-кодов в общественном транспорте, предложенная Роспотребнадзором, в Омской области сегодня не вводится, - сообщает администрация Омской области.

По решению оперштаба, в Омской области остаются в силе действующие ограничения и санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Введены и новые ограничения.

- С 1 декабря пропуск служащих региональных и муниципальных органов власти на рабочие места будет осуществляться при наличии одного из документов: действительного QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией за последние 12 месяцев или отрицательного ПЦР-теста, - рассказали в оперштабе.

Как будут работать чиновники, имеющие официальный медотвод от вакцинации по состоянию здоровья, пока не разъясняется.

С 1 декабря в регионе также будет приостановлена деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах - из-за роста острых респираторных заболеваний среди детей.

Впрочем, для предприятий общепита власти сделали небольшое послабление - им разрешили работать в ночное время на условиях пропуска по QR-кодам.

Напомним, 26 октября в Омской области предложили ввести QR-коды в общественном транспорте первыми в стране. Однако решение оперштаба не было подписано губернатором.