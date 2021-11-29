"Россети Северный Кавказ" отремонтировали свыше 137 км ЛЭП в КЧР

"Россети Северный Кавказ" в зоне ответственности филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" за 10 месяцев нынешнего года выполнили капитальный ремонт 137,6 километра линий электропередачи различного класса напряжения и смонтировали около 34 километров самонесущего изолированного провода (СИП).

В рамках выполнения ремонтной программы на воздушных линиях электропередачи также заменены почти 1 200 изоляторов, выполнена перетяжка провода и выправка опор. На 23 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ заменены трансформаторы с увеличением их мощности. Это позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей республики и улучшить качество их электроснабжения.

В частности, в Хабезском и Абазинском районах, где проживает около 47 тысяч человек, смонтировано 7,4 километра СИП, а на четырех трансформаторных подстанциях заменены трансформаторы с увеличением их мощности.

В Малокарачаевском районе обновлено почти 2 километра СИП и заменены трансформаторы на четырех трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ.

В Зеленчукском и Урупском районе энергетики смонтировали 8,2 километра СИП и установили 7 новых трансформаторов большей мощностью. В Прикубанском районе обновлены почти 3 километра СИП и за счет замены трансформаторов увеличена мощность на 8 пунктах питания 10/0,4 кВ.

Кроме этого, выполнен капитальный ремонт 240 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 110 трансформаторов, 195 единиц выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Проведена расчистка охранных зон линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности на площади 24,4 гектара.

На выполнение ремонтных мероприятий филиала направлено 148,5 миллиона рублей. Всего до конца года на ремонт, обновление и техобслуживание энергообъектов филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" будет выделено более 171 миллиона рублей. Это на 5 процентов превышает план 2020 года.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"