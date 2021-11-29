"Россети Северный Кавказ" выдали новым объектам на Ставрополье более 250 МВт

В январе - октябре текущего года "Россети Северный Кавказ" присоединили к сетевой инфраструктуре филиала "Ставропольэнерго" свыше 2,5 тысячи новых потребителей в Ставропольском крае. Суммарная выданная им мощность составила 250,22 МВт.

Особое внимание энергетики традиционно уделили мероприятиям по технологическому присоединению социально значимых объектов, которые строятся в крае в рамках национальных проектов и государственных программ.

Так, в текущем году специалисты подключили к сетям две амбулатории в Советском (с. Горькая Балка) и Курском (с. Полтавское) районах, а также фельдшерско-акушерский пункт в с. Мирное Благодарненского района. В числе присоединяемых к электросетевой инфраструктуре также врачебные амбулатории в станицах Стодеревской Курского района и Старопавловской Кировского района, фельдшерско-акушерские пункты в Степновском (поселок Новоиргаклинский) и Нефтекумском (аулы Артезиан-Мангит и Махач-Аул) районах. До конца года 23 новых медицинских учреждения будут обеспечены мощностью в объеме почти 534 кВт.

В числе потребителей, которым в 2021 году филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" также осуществил выдачу необходимой для функционирования мощности, - объекты малого и среднего бизнеса, предприятия агропромышленного комплекса, объекты инфраструктуры. Среди наиболее крупных - ЗАО СХП "Кавказ" (тепличный комплекс по выращиванию томатов в Советском районе, дополнительная мощность - 400 кВт), ООО "НПО Агропарк "Красочное" и ООО "Агроальянс" - 650 кВт и 590 кВт соответственно (насосные станции для полива сельхозугодий, расположенные в засушливой северо-восточной части края - в Ипатовском районе).

"В этом году компания продолжила активное участие в реализации масштабных экологических проектов в области возобновляемых источников энергии. Специалисты компании выполнили комплекс технических мероприятий для обеспечения работы Бондаревской ВЭС в Ипатовском районе (120 МВт), Медвеженской ВЭС в Труновском районе (60 МВт), Кармалиновской ВЭС в Новоалександровском районе (60 МВт)", - рассказал Игорь Демчак, директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго".

Кстати, в Ставропольском крае энергокомпания ежегодно наращивает темпы технологических подключений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27,9 процента увеличилось количество поданных заявок, на 19,9 - количество заключенных договоров.

Напомним, подать заявку на технологическое присоединение можно различными способами. Например, оформить ее через "Личный кабинет" на едином ресурсе (https://портал-тп.рф). Посредством "Личного кабинета" можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 15 кВт для физических лиц и до 150 кВт - для юридических.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"