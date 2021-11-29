Суд в Ставрополе сегодня огласит приговор бывшему мэру Пятигорска

Ленинский районный суд Ставрополя 29 ноября начнет оглашение приговора Льву Травневу, который 11 лет занимал должность главы города Пятигорска. Как сообщили в в управлении генпрокуратуры по ЮФО и СКФО, Травнева считают причастным к четырем эпизодам преступлений по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

В пресс-службе Ставропольского краевого суда корреспонденту "РГ" уточнили, что заседание начнется сегодня в 14.30, однако из-за объема приговора может растянуться на два дня.

Как сообщалось ранее, бывшего мэра Пятигорска арестовали в конце апреля 2020 года. По версии следствия, в 2011 - 2013 годах он выдал незаконные разрешения на строительство заправки, автосалона и магазина. Землю, которую выделили под строительство, по закону можно использовать только в лечебно-профилактических целях.

В 2016 году Травнев разрешил высотную жилую застройку, изменив вид использования муниципальной земли. Из-за этого аренда за ее использование снизилась на 5,2 миллиона рублей.