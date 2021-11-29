Россияне восхитились петербуржцем, подвезшим инвалида до остановки

В социальных сетях набирает популярность ролик, снятый с видеорегистратора на Лесном проспекте в Петербурге. На момент публикации у него было более 260 тысяч просмотров.

На кадрах видно, как мужчина, хромая, пытается добежать до трамвая. Но двери закрываются прямо перед пешеходом. Мужчина идет через проезжую часть на остановку, видно, что каждый шаг дается ему с трудом.

Неожиданно черный автомобиль KIA K5 совершает перестроение, останавливается возле пешехода.

Очевидцы, разместившие ролик, указали, что водитель иномарки предложил пешеходу с инвалидностью довести его до следующей остановки и тем самым "обогнать" трамвай. Мужчина с радостью согласился.

Несмотря на то, что в этой истории нет "экшена" или чего-то чрезвычайного, ролик продублирован уже на десятках крупных пабликов по всей стране. Пользователи восхищаются неравнодушием водителя иномарки. В то же время, многие пишут, что доброта на дороге стала настолько редким делом, что обычное проявление сочувствия способно "взорвать" социальные сети. Пользователи призывают водителей и пешеходов быть добрее друг к другу, чтобы простое проявление неравнодушия воспринималось бы как норма, а не как нечто экстраординарное.