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29.11.2021 19:46
Рубрика: Общество

Россияне восхитились петербуржцем, подвезшим инвалида до остановки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В социальных сетях набирает популярность ролик, снятый с видеорегистратора на Лесном проспекте в Петербурге. На момент публикации у него было более 260 тысяч просмотров.

Фото: РИА Новости
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На кадрах видно, как мужчина, хромая, пытается добежать до трамвая. Но двери закрываются прямо перед пешеходом. Мужчина идет через проезжую часть на остановку, видно, что каждый шаг дается ему с трудом.

Неожиданно черный автомобиль KIA K5 совершает перестроение, останавливается возле пешехода.

Очевидцы, разместившие ролик, указали, что водитель иномарки предложил пешеходу с инвалидностью довести его до следующей остановки и тем самым "обогнать" трамвай. Мужчина с радостью согласился.

Несмотря на то, что в этой истории нет "экшена" или чего-то чрезвычайного, ролик продублирован уже на десятках крупных пабликов по всей стране. Пользователи восхищаются неравнодушием водителя иномарки. В то же время, многие пишут, что доброта на дороге стала настолько редким делом, что обычное проявление сочувствия способно "взорвать" социальные сети. Пользователи призывают водителей и пешеходов быть добрее друг к другу, чтобы простое проявление неравнодушия воспринималось бы как норма, а не как нечто экстраординарное.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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