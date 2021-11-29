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29.11.2021 18:28
Рубрика: Культура

В Архангельске открылась выставка "Пряничный Север"

Фото: Татьяна Сухановская (Архангельск)
Фото: Татьяна Сухановская Фото: Татьяна Сухановская
Фото: Татьяна Сухановская

В архангельском музее художника, сказочника, писателя Степана Писахова открылась выставка "Пряничный Север", на которой представлены 500 козуль - расписных обрядовых пряников Архангельской области. Заведующая музеем Наталья Козлова рассказал "РГ", что козули для экспозиции выпекали 50 мастеров Архангельской области, включая 20 воспитанников воскресной школы столицы Поморья.
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Каждая работа здесь - авторская. Отметим также, что это традиционная городская выставка, она открывается в Архангельске почти каждый декабрь, начиная с 1975 года.

Темой экспозиции 2021-го стал Север - в ней соседствуют пряничный Соловецкий кремль и традиционная архитектура столицы Поморья, ненецкий чум и северные избы. Они населены пряничными жителями - мезенцами, архангелогородцами, ненцами. Мастера выпекли из муки главные достопримечательности Архангельской области и Ненецкого автономного округа: церковь Покрова на Северной Двине, Морской речной вокзал, Степана Писахова верхом на налиме и даже подводную лодку.

Отдельное место занимает природа - олени, волки, кони, зайцы. А пряничный триумф выставки - это вертеп, который испекла архангельский мастер Наталья Матонина.

Место для выставки - музей Степана Писахова - тоже выбрано неслучайно. Это первый писатель, оценивший высочайшее мастерство северных козульщиц: "Многое в Архангельской губернии сохранилось от очень глубокой старины. Мне кажется, что и козули холмогорские и мезенские (и в ряде других уездов) являются наследием здешних первонаселенников. Возможно, что пришедшие сюда новгородцы и москвичи принесли с собой пряники. И из древней козули из черного теста и из пряника могла выявиться наша козуля. Но, может быть, пряник завезён на Север иноземцами и приспособлен взамен языческого печения к христианскому празднику", - рассказывал Писахов в своем очерке о пряниках "удивительной красоты".

Выставка будет действовать до конца февраля, более того, в музее можно также пройти мастер-класс по выпечке пряников. В завершение музей проведет традиционный благотворительный аукцион козуль. Средства, вырученные от продажи, по словам Натальи Козловой, будут перечислены некоммерческой организации, в которой помогают женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ СЗФО Архангельская область Архангельск

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