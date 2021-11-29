В Ленобласти загорелась фабрика по производству медицинских масок

В городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области произошел пожар в производственном цеху. РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС отмечает, что горит фабрика нетканых материалов, где сейчас изготавливаются медицинские маски.

Сейчас пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров. На месте работают огнеборцы из шести пожарных частей, всего - 24 человека, задействовано шесть единиц техники.

В региональном управлении МЧС отмечают, что сообщение о пожаре поступило рано утром, сведений о том, что в горящем цеху могут находиться люди, в ведомстве нет.