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29.11.2021 10:21
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти загорелась фабрика по производству медицинских масок

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области произошел пожар в производственном цеху. РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС отмечает, что горит фабрика нетканых материалов, где сейчас изготавливаются медицинские маски.

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Сейчас пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров. На месте работают огнеборцы из шести пожарных частей, всего - 24 человека, задействовано шесть единиц техники.

В региональном управлении МЧС отмечают, что сообщение о пожаре поступило рано утром, сведений о том, что в горящем цеху могут находиться люди, в ведомстве нет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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