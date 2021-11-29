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29.11.2021 13:07
Рубрика: Общество

На Кубани предупредили о резком похолодании и сильном ветре

Текст: Анна Юркова

Минувшие выходные жители Кубани еще наслаждались поистине теплой солнечной погодой, однако уже в начале трудовой недели температурные качели качнутся в другую сторону - в крае пройдут дожди с грозами, обрушатся сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Гидрометцентр предупредил о драматичных переменах погоды в центре России

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в крае будет держаться переменная облачность - в отдельных районах пройдет сильный дождь. Ветер южный 6-10 метров в секунду, местами порывы ожидаются до 15-20 метров, в горах - до 23-28 метров. На Черноморское побережье, на участке Анапа - Геленджик муссон разгуляется до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем 15-20.

"Во вторник пройдут дожди с грозами, которые продолжатся и первого декабря. В предгорных районах и горах выпадет мокрый снег, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер южный с переходом на западный силой 8-13 метров в секунду. В отдельных районах - до 22-24 метров. Ночная температура воздуха составит 8…13 тепла с последующим понижением до 1…6 градусов. Днем воздух прогреется до 4…9 градусов".

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