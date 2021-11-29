Один человек погиб в массовом ДТП с шестью автомобилями на Кубани

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края на трассе "Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края" утром 29 ноября произошло массовое ДТП. Из-за цепочки столкновений пяти легковушек и грузовика один человек погиб на месте, еще трое госпитализированы с различными травмами. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, на месте сейчас организовано реверсивное движение.

- По предварительным данным мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Opel, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с большегрузным автомобилем КамАЗ с прицепом, - отметили в Госавтоинспекции.

Грузовик от удара сменил траекторию и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся сразу с четырьмя легковыми авто: Peugeot, Mazda, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. Водитель Opel скончался до приезда "скорой". В ближайшую больницу доставили водителя и пассажира "двенадцатой" и пассажира Peugeot.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП, на месте работают несколько экипажей ДПС, которые следят за трафиком.