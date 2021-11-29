В Сочи погиб водитель слетевшего с горного склона "КамАЗа"

В Адлерском районе Сочи, на закрытой территории Горно-туристического центра "Газпром", произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили "РГ" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по региону, в минувшую субботу около 12.00 на высоте 1500 метров на строительной площадке горнолыжных трасс водитель - 31-летний житель Дагестана - при движении на автомобиле "КамАЗ" допустил опрокидывание с горного склона.

Он успел выпрыгнуть из салона автомобиля, однако ударился о камни, получив травмы. Его госпитализировали в городскую больницу, где пациент скончался.