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29.11.2021 14:05
Рубрика: Власть

В Севастополе отменили концерт у елки на Новый год

Текст: Юлия Крымова

Из-за коронавирусных ограничений в Севастополе решили отказаться от проведения праздничных гуляний и концерта на площади Нахимова в новогоднюю ночь. Об этом сегодня сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Пресс-служба Российского Деда Мороза
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- Из-за ковида в этом году не будет уличного концерта и массового открытия елки, - сообщил Развожаев. - Но город будет украшен, елка появится.

Несмотря на ограничения, губернатор поручил организовать в разных частях города выступления местных творческих коллективов, которые бы не собирали большое число зрителей. Также через городскую систему оповещения перед Новым годом будут включать музыку.

По словам директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, новогодние уличные украшения появятся на 60 точках по всему городу. В муниципалитетах установят около 500 светящихся объектов. В разных районах появятся 11 новогодних елок.

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