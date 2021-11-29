В Волгограде слесаря осудили за воспламенение газа в квартире

Кировский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу о воспламенении бытового газа, повлекшему гибель 23-летней девушки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Виновным в некачественном выполнении работы признан 42-летний слесарь по эксплуатации и ремонту систем газораспределения одной из коммерческих организаций.

27 октября прошлого года фигурант уголовного дела налаживал оборудование в доме по улице Санаторная. В нарушение требований нормативной и технической документации слесарь, отсоединив трубку от котла, стал продувать газовый стояк. В результате произошла утечка топлива с воспламенением.

В помещении находилась 23-летняя хозяйка квартиры, а также 41-летняя контролер бытового газа ресурсоснабжающей организации. От полученных ожогов молодая женщина впоследствии скончалась в больнице, здоровью контролера был причинен тяжкий вред.

Вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Слесаря взяли под стражу.