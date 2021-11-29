Еще восемь грузовых станций СвЖД открылись для работы с контейнерами

С начала года на Свердловской магистрали открылись для операций с контейнерами еще восемь грузовых станций. Последовательное развитие коммерческой инфраструктуры и технологий организации контейнерных перевозок позволяет железнодорожникам формировать для грузовладельцев новые транспортные продукты.

Об актуальных транспортно-логистических сервисах с использованием контейнерных перевозок рассказал на отраслевом форуме "Translogistica Ural" начальник СвЖД Иван Колесников.

Отправка контейнеров на СвЖД в настоящее время доступна с 75 станций. Для осуществления операций с контейнерами активно используется инфраструктура Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, которая управляет сетью грузовых терминалов на основных станциях магистрали. Кроме того, современные контейнерные терминалы в перспективе планируется создавать в рамках проектов строительства крупных ТЛЦ в районе станций Гипсовая, Седельниково, на площадке особой экономической зоны "Титановая долина".

Как отмечает Иван Колесников, драйвером роста в сегменте контейнерных перевозок являются ускоренные сервисы. В настоящее время СвЖД развивает комплексные транспортные продукты, предусматривающие графиковую доставку контейнеров клиента железнодорожным транспортом на "коротком плече": от места погрузки до станции формирования ускоренного поезда и от станции назначения до конечного получателя. В первую очередь, такие сервисы могут быть востребованы у предприятий малого и среднего бизнеса.

Также прорабатывается технология так называемой "ступенчатой" маршрутизации, когда грузоотправителю предлагается перевозка его контейнеров в составе регулярных поездов с возможностью отцепки и прицепки групп вагонов во время технических стоянок на крупных станциях. Клиент не теряет времени в ожидании накопления на терминале необходимого для формирования отдельного поезда количества контейнеров. А СвЖД, привлекая дополнительные грузы в попутном направлении, может увеличивать частоту курсирования контейнерных экспрессов, расширять географию и обеспечивать оптимальные сроки доставки. В частности, такая схема может быть применена на маршруте Москва - Пермь - Екатеринбург - Тюмень.

Статистика подтверждает высокий потенциал сегмента ускоренных контейнерных перевозок. С начала 2021 года по согласованному с клиентом расписанию Свердловская магистраль отправила более 2 тыс. контейнерных поездов (перевезено более 240 тыс. ДФЭ), что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На постоянной основе грузы в контейнерах перевозятся по 110 направлениям (+28 новых направлений в 2021 году).

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"