В Екатеринбурге должницу выдало фото в соцсетях

Судебные приставы Екатеринбурга смогли отыскать местную жительницу, которая задолжала крупную сумму банку и не желала расплачиваться вовремя. Выдало ее фото в социальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе управления ФССП Свердловской области, на имущество женщины - машину Toyota RAV4 - было наложено взыскание в пределах суммы иска 570 тысяч рублей в пользу банка. Какое-то время владелица иномарки гасила кредит, все было в порядке, но потом прекратила вносить регулярные суммы и скрылась.

Ни ее, ни машину какое-то время не могли отыскать, пока должница не опубликовала в соцсети снимок, который раскрыл ее местонахождение.

"Пристав увеличил фото, и на заднем плане на фасаде здания разглядел название улицы и номер дома. Сотрудники ведомства выехали по этому адресу, где и нашли искомый автомобиль", - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Внедорожник передан на ответхранение взыскателю - то есть кредитно-финансовому учреждению. Если екатеринбурженка оперативно не погасит долг, машину продадут с молотка.