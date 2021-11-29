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29.11.2021 13:51
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге откроют музей истории Уральской школы управления

Текст: Анна Шиллер
Готовить партийно-государственные кадры на Урале начали почти сто лет назад, а в 1991 году появился Уральский кадровый центр. Его выпускники сегодня занимаются управлением не только городов и регионов, но и различных предприятий. Они рассказали "РГ", как решили воссоздать атмосферу того времени внутри учебного заведения.
Фото: Пресс-служба Уральского института управления (УИУ) РАНХиГС Фото: Пресс-служба Уральского института управления (УИУ) РАНХиГС
Фото: Пресс-служба Уральского института управления (УИУ) РАНХиГС

- Кажется, что управленцы работают только с бумагами, отдают устные указания, но в итоге мы видим новые заводы, изменения качества жизни граждан. Собрав в музее фотографии проектов, которые реализовали студенты партийной школы, мы покажем целую панораму событий, - говорит выпускник 2003 года Максим Лебедев, директор по продажам одного из предприятий Урала.

Фото: Татьяна Андреева
На Урале музеем может стать целый город

Какой будет экспозиция? По задумке авторов из региональной академии госслужбы, а ныне - Уральского института управления (УИУ) РАНХиГС, там разместят учебные пособия и партбилеты разных образцов. Например, один из первых студентов кадрового вуза Михаил Гиндин (поступил в 1992 году) передал музею свой студенческий билет и значок "Дружинник". А предприниматель Илья Костякин, выпускник 1998 года, хочет отдать папку, с которой ходил на занятия, чтобы показать студенческую моду.

- Я обязательно поищу радиотелефон, которую приобрел в студенчестве. Это огромная трубка страшно "фонила" и обеспечивала радиус связи всего в пять километров, тем не менее иметь такой беспроводной телефон было почетно. Хорошо бы еще достать для музея "вертушку" - аппарат правительственной связи, - вспоминает выпускник академии госслужбы Евгений Лоскутов, руководитель института проектирования и экспертиз.

В стенах вуза выделят пространство для витрин с архивными документами об учреждении кадрового центра, мультимедийные стенды, где можно посетить любой из 52 филиалов академии - от Калининграда до Владивостока. Перемещаясь по коридору, зритель увидит фото слушателей заведения на улицах Свердловска. Часть предметов "музейной ценности" уже есть: красные ковровые дорожки в библиотеке, дореволюционное трюмо с табличкой "собственность ВКПб" и так далее.

- Важно развивать преемственность поколений. Для меня 90-е годы, когда я училась, было временем свободы, создания нового. Многие выпускники хотят поучаствовать в обустройстве музея, так они смогут вновь вернуться в стены родной академии. Да и молодежи интересно узнать, как все начиналось, - говорит председатель Ассоциации выпускников президентской академии Светлана Кульмурзина, окончившая вуз в 1999-м.

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