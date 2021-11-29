В Свердловской области скончался начальник отдела полиции

В Краснотурьинске на 63-м году жизни скончался начальник Межмуниципального отдела МВД полковник полиции Валерий Стребков. Борьбе со злоумышленниками и профилактике преступлений он посвятил 37 лет, сказал пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Службу в органах внутренних дел Валерий Иванович начал в 1984 с должности оперуполномоченного, был следователем, оперативным дежурным. 1 апреля 1998 года возглавил ОВД Карпинска. С апреля по сентябрь 2004-го полковник Стребков в составе сводного отряда находился на Кавказе. Валерий Иванович был награжден медалями и именным "Макаровым".

"Под его началом райотдел долгое время по показателям занимал лидирующие позиции в свердловском гарнизоне", - говорит официальный представитель ведомства.

Помимо службы в органах, полковник успевал вести и активную общественную жизнь - помогал ветеранам службы, участвовал в создании музея отдела полиции.