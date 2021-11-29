Зарегистрирован 26.11.2021 № 66013

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 26.11.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства экономического развития РФ от 12.08.2015 № 552 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по рассмотрению заявления правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии" (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2015, регистрационный № 40338) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 13.05.2016 № 298 (зарегистрирован Минюстом России 12.07.2016, регистрационный № 42811) и от 07.06.2017 № 274 (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2017, регистрационный № 47700).