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29 ноября 2021 г.

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.11.2021 № 178 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в реестры программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, а также в свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы"

Дата подписания 1 ноября 2021 г.
Опубликован 29 ноября 2021 г.

Зарегистрирован 26.11.2021 № 66012

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 26.11.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 28.08.2015 № 611 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в реестры программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, а также в свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы" (зарегистрирован Минюстом России 25.12.2015, регистрационный № 40237) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 13.05.2016 № 298 (зарегистрирован Минюстом России 12.07.2016, регистрационный № 42811), от 10.10.2016 № 647 (зарегистрирован Минюстом России 08.11.2016, регистрационный № 44265), от 07.06.2017 № 274 (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2017, регистрационный № 47700).

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.11.2021 № 178
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