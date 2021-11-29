Российские Т-90С и американские М113 служат вместе в армии Вьетнама

Во Вьетнамской народной армии продолжается эксплуатация нескольких сотен трофейных американских бронетранспортеров М113. Эти гусеничные машины, например, имеются на вооружении элитной 201-й бронетанковой бригады, дислоцирующейся в районе Ханоя.

"We all get along"



Amors of 201st Brigade of Vietnam People Army lining up for an inspection. T-62, BMP-1, BMP-2 and T-90S/SK could be seen which means the 201st operates a mix of Soviet/Russian and American assets simultaneously. pic.twitter.com/0eHMin6ZFn — Lee Ann Quann (@AnnQuann) November 26, 2021

Данное соединение в 1975 году принимало активное участие в весеннем наступлении, закончившемся полным разгромом поддерживаемой Соединенными Штатами армии сайгонского режима.

Судя по многочисленным телевизионным и фоторепортажам, "сто тринадцатые" и в настоящее время находятся в хорошем состоянии. Использовавшиеся ранее в качестве бортового вооружения 12,7-мм Browning M2 и 7,62-мм М60 американские пулеметы заменены, соответственно, на советские ДШК или НСВ "Утес" и ПКМ.

На части машин также установлены 73-мм станковые гранатометы СПГ-9 "Копье", которые оказались удобнее в эксплуатации, чем громоздкие 106-мм заокеанские безоткатные орудия М40.

Бэтээры также оснастили новыми средствами связи и приборами ночного видения.

На учениях этим бронемашинам приходится взаимодействовать с боевыми машинами пехоты БМП-1, БМП-2, средними танками Т-62 и основными боевыми Т-90С/СК. Последние считаются самыми современными в сухопутных войсках данного государства.

Они имеют мощные 1000-сильные многотопливные двигатели, разгоняющие 46-тонные стальные крепости по шоссе до 60 км/ч.

Обладающие высокой точностью 125-мм пушки, кроме кумулятивных, подкалиберных и осколочно-фугасных снарядов, способны применять также управляемые по лазерному лучу дальнобойные ракеты. Благодаря двойной кумулятивной боевой части они поражают бронетехнику, оборудованную так называемой "реактивной броней".

Для борьбы с пехотой противника имеется спаренный 7,62-мм пулемет. Башенный 12,7-мм зенитный позволяет командиру задействовать его при закрытом люке.

Надежная защита обеспечивается многослойной броней, а также комплексом оптико-электронного подавления "Штора", затрудняющим наведение различного противотанкового оружия.