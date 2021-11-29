Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 27 ноября 2021 года № 406 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

Новости

Прокурор попросил 4 года колонии для бывшего схигумена Сергия 17:18
Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 17:14
В Москве стартовал чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 16:54
Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание" 16:40
Ростех запатентовал умный прицел 16:40
Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с коронавирусом 16:36
Рябков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Байдена 16:26
"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix 16:25
В Москве введен режим повышенной готовности из-за циклона "Бенедикт" 16:19
Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США 16:10
ЦБ выступил против дискриминации "старых" денег вкладчика 16:09
В Египте выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" 16:07
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием автобуса 15:59
Интенсивность движения по платным участкам "Автодора" выросла на 10% 15:54
РФПИ: При необходимости модифицированный под "омикрон" "Спутник V" будет готов к февралю 15:53
Apple продала 10 млн iPhone за прошедшие выходные 15:52
Видео: на Стамбул обрушился ураган 15:51
В Египте открылась международная выставка вооружений EDEX-2021 15:46
Трейлер: премьера "Морбиуса" отложена на неделю 15:46
Американский толковый словарь назвал "вакцину" словом года 15:45
"Яндекс" опроверг сообщения СМИ о претензиях ЕЭК к компании 15:45
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погоды 15:23
"Не чаще раза в 10 лет": В регионах ЦФО ожидаются грозы и зарницы 15:22
Как итальянский городок на Сицилии удивил темпами вакцинации 15:21
Набиуллина призвала сворачивать масштабные антикризисные меры в России 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 ноября 2021 г.

Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 27 ноября 2021 года № 406 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. С 1 декабря 2021 года до улучшения эпидемиологической ситуации деятельность банкетных залов и залов торжеств, проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий допускается при условии одновременного присутствия не более 100 человек (при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм) и при наличии у граждан QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, сданного в течение 3 календарных дней (ПЦР-исследование) или медицинского документа, подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.";

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Установить, что с 1 декабря 2021 года:

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы профессионального образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, обеспечивается реализация образовательных программ в порядке, определяемом администрацией учебного заведения, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы государственной власти, рекомендуется обеспечить реализацию образовательных программ в порядке, определяемом администрацией учебного заведения, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией