Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 27 ноября 2021 года № 406 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. С 1 декабря 2021 года до улучшения эпидемиологической ситуации деятельность банкетных залов и залов торжеств, проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий допускается при условии одновременного присутствия не более 100 человек (при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм) и при наличии у граждан QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, сданного в течение 3 календарных дней (ПЦР-исследование) или медицинского документа, подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.";

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Установить, что с 1 декабря 2021 года:

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы профессионального образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, обеспечивается реализация образовательных программ в порядке, определяемом администрацией учебного заведения, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы государственной власти, рекомендуется обеспечить реализацию образовательных программ в порядке, определяемом администрацией учебного заведения, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло







