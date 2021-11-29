Семьи погибших в аварии в Кузбассе получат по миллиону рублей

Правительство выделило около 80 миллионов рублей на материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на шахте "Листвяжная", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Семьи погибших получат от федерального центра по одному миллиону рублей, пострадавшие в этой аварии, которым нанесен тяжкий и средний тяжести вред здоровью, - по 400 тысяч рублей. В случае легкой степени повреждений выплаты составят 200 тысяч", - заявил он на оперативном совещании со своими заместителями.

Все средства, подчеркнул глава кабмина, должны быть незамедлительно доведены до людей. "Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты", - предупредил Мишустин.