Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Таким образом, общая сумма штрафов за это, а также за отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России, наложенных на корпорацию, достигла 44 миллионов рублей.

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы принял решение сразу по двум делам в отношении Google LLC. По обоим корпорация признана виновной в совершении нарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, а именно в неудалении запрещенного контента. По первому делу корпорация была оштрафована на 1 миллион рублей, по второму - на 2 миллиона. Статья, вменяемая компании, предусматривает штрафы на юридических лиц от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.