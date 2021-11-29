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29.11.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей

Текст: Владимир Баршев
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Таким образом, общая сумма штрафов за это, а также за отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России, наложенных на корпорацию, достигла 44 миллионов рублей.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Google и Telegram оштрафованы за неудаление запрещенного контента

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы принял решение сразу по двум делам в отношении Google LLC. По обоим корпорация признана виновной в совершении нарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, а именно в неудалении запрещенного контента. По первому делу корпорация была оштрафована на 1 миллион рублей, по второму - на 2 миллиона. Статья, вменяемая компании, предусматривает штрафы на юридических лиц от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Google

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