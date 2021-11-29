Т-72 при Саддаме Хусейне улучшали с помощью китайских технологий

В 80-е годы в ходе ирано-иракской войны появлялись различные непривычно выглядящие образцы военной техники. Например, этот танк Т-72 на фото.

Иракские военные улучшили его с китайской помощью, что, учитывая очень напряженные в то время отношения между Советским Союзом и КНР, было делом не совсем обычным.

В большинстве случаев такая доработка проводилась не на относительно новых Т-72М1, а на поставленных в конце 70-х годов первых экспортных версиях "Урал". У них на бортах с каждой стороны находилось по четыре поворачивающихся стальных экрана, которые должны были выполнять противокумулятивные функции, снижая пробивную способность снарядов безоткатных орудий, выстрелов реактивных ручных и станковых гранатометов.

Насколько эффективной оказалась такая защита, мнения разнятся, однако из-за эксплуатации в экстремальных боевых условиях со временем большинство танков своих экранов лишились.

В то же время в ходе ожесточенного восьмилетнего конфликта иракская армия несла большие потери в бронетехнике. Находившиеся на вооружении советские машины первого после Второй мировой войны поколения - средние танки Т-55 и Т-62 с монолитной броней - легко поражались имевшимися у иранцев ракетами современных на то время тяжелых противотанковых ракетных комплексов BGM-71 TOW и переносных M47 Dragon американского производства.

Очень часто эти боевые машины получали такие повреждения, которые не позволяли вернуть их в строй, также много "тэшек" было захвачено иранцами в виде трофеев.

Чтобы танковый парк постоянно оставался многочисленным, Багдад вынужден был закупать танки не только в странах Варшавского договора, но и в Китае. Оттуда поступили модернизированные варианты Type 59-I -700 штук и около тысячи Type 69-IIG. Их ходовую часть прикрывали пятисекционные фигурные бортовые экраны. Они так понравились иракцам, что те начали закупать дополнительные комплекты для установки на Т-62 и Т-72.

На последние также стали монтировать генераторы оптических помех производства КНР, как считалось, являвшиеся упрощенным аналогом комплекса оптико-электронного противодействия "Штора". И если эти новшества пригодились в ходе войны с Ираном, то во время битвы за Кувейт оказались практически бесполезными.