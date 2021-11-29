Закон Республики Татарстан от 25 ноября 2021 года № 87-ЗРТ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 25 ноября 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее также - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 63 778 600,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 53 893 788,5 тыс. рублей, из бюджета Республики Татарстан в сумме 8 915 716,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 63 863 481,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 84 881,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 66 890 299,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Татарстан в сумме 9 038 045,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 70 407 687,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Татарстан в сумме 9 150 822,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 66 890 299,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 70 407 687,9 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2

Установить поступления доходов в бюджет Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4

Установить, что межбюджетные трансферты, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, и имеющие целевое назначение, направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления межбюджетных трансфертов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 5

Установить, что средства в объеме процентного дохода, полученного от размещения временно свободных средств Фонда, направляются на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан.

Статья 6

1. Установить размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в объеме 6 997 859,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8

Установить, что в соответствии с пунктом 31 статьи 77 Бюджетного кодекса Республики Татарстан дополнительными основаниями для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон являются:

1) внесение изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации;

2) внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по основаниям, предусмотренным абзацами третьим - шестым пункта 32 статьи 77 Бюджетного кодекса Республики Татарстан;

3) перераспределение бюджетных ассигнований на 2022 год между видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных в настоящем Законе по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации", за счет экономии по использованию в 2022 году бюджетных ассигнований по указанным разделу, подразделу и целевой статье расходов;

4) поступление в 2022 году в бюджет Фонда средств, подлежащих направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, сверх объемов бюджетных ассигнований на 2022 год, утвержденных настоящим Законом.

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов







