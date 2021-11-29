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29.11.2021 12:56
Рубрика: В мире

Тысячи людей вышли на улицы Мадрида в знак протеста против абортов и эвтаназии

Текст: Юрий Когалов
В испанской столице в воскресенье, 28 ноября, прошла акция протеста против абортов и эвтаназии. По данным властей, в ней приняли участие порядка 800 человек, однако организаторы утверждают, что их было гораздо больше - около четырех тысяч. Они вышли на улицы, чтобы, как пишет газета La Razon, "защитить жизнь при любых обстоятельствах".
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

По словам председателя Форума испанской семьи Игнасио Гарсиа Хулиа, это их моральный долг. "Если мы не поднимем этот вопрос сейчас, то когда? Если мы этого не сделаем, то кто?" - вопрошает он.

Фото: David Ramos/Getty Images
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Как обратили внимание организаторы акции, после принятия закона об эвтаназии, врачи стали подвергаться "атакам" за отказ от проведения таких процедур по соображениям совести, а после принятия закона об абортах и внесения изменений в Уголовный кодекс, преступлением стали попытки медиков отговорить беременную женщину от аборта.

Как заявил координатор платформы "Каждая жизнь важна" Хавьер Родригес, во время демонстрации был услышан "народный крик в пользу человеческой жизни", в первую очередь в защиту еще не рожденных детей как самых уязвимых. По его мнению, женщины идут на прерывание беременности из-за нехватки средств, и именно в этом направлении надо работать властям, равно как и лучше организовывать паллиативную помощь, а не предлагать больным эвтаназию.

Манифестанты призвали политиков прислушаться к их позиции, чтобы построить "лучшее общество".

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