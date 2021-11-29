Тысячи людей вышли на улицы Мадрида в знак протеста против абортов и эвтаназии

По словам председателя Форума испанской семьи Игнасио Гарсиа Хулиа, это их моральный долг. "Если мы не поднимем этот вопрос сейчас, то когда? Если мы этого не сделаем, то кто?" - вопрошает он.

Как обратили внимание организаторы акции, после принятия закона об эвтаназии, врачи стали подвергаться "атакам" за отказ от проведения таких процедур по соображениям совести, а после принятия закона об абортах и внесения изменений в Уголовный кодекс, преступлением стали попытки медиков отговорить беременную женщину от аборта.

Как заявил координатор платформы "Каждая жизнь важна" Хавьер Родригес, во время демонстрации был услышан "народный крик в пользу человеческой жизни", в первую очередь в защиту еще не рожденных детей как самых уязвимых. По его мнению, женщины идут на прерывание беременности из-за нехватки средств, и именно в этом направлении надо работать властям, равно как и лучше организовывать паллиативную помощь, а не предлагать больным эвтаназию.

Манифестанты призвали политиков прислушаться к их позиции, чтобы построить "лучшее общество".