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Умер актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов

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    29.11.2021, 13:43
Текст:   Олег Усков

На 94-м году жизни скончался Владимир Наумович Наумов, актер, режиссер, сценарист, педагог. О смерти народного артиста СССР сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде в семье кинооператора Наума Наумова-Стража ("Мы из Кроншадта") и актрисы Агнии Бурмистровой, причем его прадедом по материнской линии был священник и член "Черной сотни".

В 1952-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Был ассистентом на фильмах Игоря Савченко "Третий удар" и "Тарас Шевченко". На Киевской киностудии поставил фильм "Тревожная молодость" - по трилогии Владимира Беляева "Старая крепость", и "Павла Корчагина" - по Островскому, оба - в тандеме с Александром Аловым. В 1957-м Иван Пырьев пригласил молодых режиссеров на "Мосфильм".

В 1966-м ими был снят "Скверный анекдот" - по рассказу Достоевского. Картину объявили пасквилем, порочащим всю нацию и ее историческое прошлое. В итоге лента стала первым фильмом, положенным "на полку" в брежневское время, и была показана зрителю только в 1987-м.

Среди других работ Алова и Наумова - "Бег", первая киноэкранизация произведений Булгакова в СССР, хит проката "Тегеран-43". Уже без Алова, скончавшегося в 83-м от сердечного приступа, Наумов поставил "Выбор" по Бондареву, "Закон", "Десять лет без права переписки".

Был женат на актрисах Эльзе Леждей (Кибрит из "Следствие ведут ЗнаТоКи") и Наталии Белохвостиковой. Дочь Наумова и Белохвостиковой - режиссер и актриса Наталья Наумова.

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