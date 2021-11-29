Умер актер из "Крокодила Данди" Дэвид Галпилил

В возрасте 68 лет 29 ноября умер Дэвид Галпилил, австралийский актер, принадлежавший к коренной народности континента йолнгу. В первую очередь артист знаком нам по роли Невилла Белла в "Крокодиле Данди".

Как передает The Sun, причиной смерти Галпилила стал рак легких, который ему диагностировали в 2017-м.

Свою печаль по данному поводу выразил лично премьер-министр штата Южная Австралия Стивен Маршалл, отметив, что усопший стал одним из "лиц" национальных экранов.

Галпилил родился в 1953-м на севере страны. Сниматься начал в 1971-м - приключенческая драма "Обход", "Бешеный пес Морган", "Парни что надо", "Клетка для кроликов", "Оставленные" - всего четыре десятка проектов.