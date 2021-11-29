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Умер "крестный отец" Мэттью Макконахи и Миллы Йовович Дон Филлипс

Новости
    29.11.2021, 11:17
Текст:   Олег Усков

25 ноября, менее чем за месяц до своего 81-летия, скончался Дон Филлипс, американский актер, продюсер и кастинг-директор, во многом благодаря прозорливости которого стартовали карьеры Шона Пенна и Мэттью Макконахи.

Как передает Deadline, Филлипс отошел в силу естественных причин - от старости.

Дон начал карьеру в массовке "Серпико" Люмета, зарекомендовал себя, и далее режиссер назначил Филлипса заняться кастом своего следующего проекта - "Собачьего полдня" все с тем же Аль Пачино.

В арсенале Филлипса - "Автомойка" Шульца и Шумахера, "Якудза" с Вирджинией Мэдсен и "Американский якудза" с Вигго Мортенсеном, "Под кайфом и в смятении", подбор актеров для "Игры" Финчера, "Постового на перекрестке" с Николсоном и "Тусовщиков из супермаркета" Кевина Смита и другие проекты.

Считается, что помимо вышеназванных, усилия Филлипса дали старт, в том числе, карьерам Бена Аффлека, Рене Зеллвегер, Миллы Йовович.

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