Умер "крестный отец" Мэттью Макконахи и Миллы Йовович Дон Филлипс

Don Phillips Dies: ‘Dazed and Confused’ & ‘Fast Times at Ridgemont High’ Casting Director, ‘Melvin and Howard’ Producer Was 80 https://t.co/jpSAXjjUQP via @Deadline pic.twitter.com/mdA0gcE8I6 — Patricia Farrell, Ph.D. (@drpatfarrell) November 27, 2021

25 ноября, менее чем за месяц до своего 81-летия, скончался Дон Филлипс, американский актер, продюсер и кастинг-директор, во многом благодаря прозорливости которого стартовали карьеры Шона Пенна и Мэттью Макконахи.

Как передает Deadline, Филлипс отошел в силу естественных причин - от старости.

Дон начал карьеру в массовке "Серпико" Люмета, зарекомендовал себя, и далее режиссер назначил Филлипса заняться кастом своего следующего проекта - "Собачьего полдня" все с тем же Аль Пачино.

В арсенале Филлипса - "Автомойка" Шульца и Шумахера, "Якудза" с Вирджинией Мэдсен и "Американский якудза" с Вигго Мортенсеном, "Под кайфом и в смятении", подбор актеров для "Игры" Финчера, "Постового на перекрестке" с Николсоном и "Тусовщиков из супермаркета" Кевина Смита и другие проекты.

Don Phillips is a casting director and producer, known for Dazed and Confused (1993), Fast Times at Ridgemont High (1982) and Melvin and Howard (1980). RipDon 🙏 pic.twitter.com/7T7kr31N9G — THOMAS♥️🎸 (@ThomasRichmond) November 27, 2021

Считается, что помимо вышеназванных, усилия Филлипса дали старт, в том числе, карьерам Бена Аффлека, Рене Зеллвегер, Миллы Йовович.