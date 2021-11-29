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Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Константин Романенко

Новости
    29.11.2021, 12:41
Текст:   Олег Усков
Художник-мультипликатор Константин Романенко. Фото: Людмила Пахомова/ ТАСС Художник-мультипликатор Константин Романенко. Фото: Людмила Пахомова/ ТАСС
Художник-мультипликатор Константин Романенко. Фото: Людмила Пахомова/ ТАСС

На 73-м году жизни скончался советский художник-мультипликатор Константин Романенко, работавший над серией про позитивного кота Леопольда, над "Бюро находок", "Великолепным Гошей", культовым анимационных вестерном "Раз ковбой, два ковбой". Романенко умер на своей даче еще 18 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Как передает KP.RU, Константин Евгеньевич отдыхал с сыном в деревне Труфановка, почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание. Прибывшим на вызов медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть, причиной которой стал разрыв аневризмы в мозге.

Романенко родился 25 января 1949 года. В 1975-м окончил курсы мультипликаторов при студии "Мульттелефильм" ТО "Экран", в 1983 году - Московское художественно-промышленное училище имени Строганова. В 1974-1982 годах - аниматор на "Мульттелефильме", в 1990-1995-х - на "Союзмультфильме".

В числе других работ - "Басни Михалкова", "Лоскутик и облако", "Северная сказка", "Короли и капуста".

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