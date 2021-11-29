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Умерла актриса Валентина Иванова - Нина из "Угрюм-реки"

Новости
    29.11.2021, 10:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончалась советская, российская актриса театра, кино и ТВ Валентина Иванова - Нина Куприянова из "Угрюм-реки" 1968 года. Некролог опубликован 22 ноября на сайте Театра Ермоловой Олега Меньшикова, в котором Валентина Николаевна служила до своих последних дней.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей", - говорится в нем. Далее - выражение соболезнований родным, близким и коллегам Валентины Николаевны. Причина смерти не указывается.

Иванова родилась 24 августа 1944 года. В 68-м окончила ГИТИС. Роль Куприяновой стала экранным дебютом актрисы. После - "Всегда на марше", служанка Катя из "Месяца в деревне", "Ложь на длинных ногах", "Зеленая комната", другие.

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