В центре Праги прошел митинг против жестких коронавирусных ограничений

Выступающие против новых коронавирусных ограничений жители Чехии собрались в центре Праги. На митинг пришло почти три тысячи человек, в основном молодые люди в возрасте до 30 лет. Они не соблюдали социальную дистанцию и отказывались надевать медицинские маски.

Участники акции потребовали от властей отменить "драконовские", по их мнению, запреты. Полиция предприняла меры лишь в отношении наиболее ретивых нарушителей. В частности, был задержан один из участников митинга, попытавшийся нарушить работу пункта вакцинации.

Напомним, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Чехии 26 ноября был введен режим чрезвычайной ситуации. На культурных и спортивных мероприятиях могут присутствовать не более 1 тысячи человек. В других мероприятиях, таких как свадьбы, похороны, дни рождения и так далее, могут принять участие не более 100 человек.

С 22:00 до 5:00 запрещена работа кафе, ресторанов, баров, казино и прочих увеселительных заведений. Закрыты точки общепита, отменены рождественские базары.

По числу новых случаев COVID-19 Чехия занимает второе место в мире после Словакии. При этом в стране полностью вакцинированы 6,3 миллиона жителей (68 процентов населения).