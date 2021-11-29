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29.11.2021 10:50
Рубрика: В мире

В Китае произошла вспышка коронавируса

Текст: Юрий Когалов

В Китае, неподалеку от границы с Россией, произошла вспышка коронавируса. Как сообщает Госкомитет здравоохранения КНР, 20 случаев заражения были выявлены в городском округе Хулунбуир северного автономного района Внутренняя Монголия.

Япония присвоила наивысший уровень опасности новому штамму коронавируса

В приграничных районах введены жесткие ограничительные меры, жителям Хулунбуира запрещено покидать город, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты рынки и развлекательные заведения, рестораны, ограничено проведение массовых мероприятий. Это грозит сказаться на региональном сотрудничестве РФ и КНР, поскольку именно на территории Хулунбуира находится пограничный переход между Китаем и Россией Маньжурия-Забайкальск.

Количество выявленных случаев заражения внутри страны равно числу завезенных, однако эти 20 импортированных случаев распределились по всему Китаю. Все заболевшие и контактировавшие с ними были отправлены на карантин.

Тем временем издание Global Times назвало предпринятые властями КНР противоэпидемиологические меры достаточно эффективными, чтобы считать страну "неприступной крепостью" для нового штамма коронавируса "омикрон". Как отмечается в статье, западным странам, несмотря на то, что они контролируют большую часть ресурсов, необходимых для борьбы с пандемией, сдержать распространение вируса не удается. В Китае же население готово к взаимодействию с властями, что уже позволило подавить эпидемию (с начала пандемии было зарегистрировано всего 98,6 тысячи случаев заражения). По оценкам Пекинского университета, при отсутствии жестких ограничительных мер по борьбе с коронавирусом ежедневный прирост инфицированных в стране составил бы от 320 тысяч до 637 тысяч случаев.

В связи с уже достигнутыми успехами издание считает, что власти Китая не допустят распространения по стране нового штамма "омикрон". Посольство КНР в ЮАР рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто уже находиться там, - не пользоваться общественным транспортом, носить защитные средства, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей.

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