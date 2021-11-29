Володин призвал разработать единые стандарты для преодоления миграционных кризисов

Новости

Песков заявил об отсутствии подготовки саммита Путина и Зеленского 14:28
Песков заявил о надежде на разговор Путина и Байдена до конца года 14:22
Вывозной рейс могут организовать для россиян в ЮАР 14:20
В Арктике за год убрали более 1,5 тысячи тонн отходов 14:19
Песков рассказал о дальнейших шагах РФ в связи с появлением штамма "омикрон" 14:10
ВС: Иностранные инвесторы выигрывают в России 89 процентов споров 14:10
В московском метро запустили тематический поезд "Путешествие по России" 14:01
В Алтайском крае после страшного ДТП учителям запретили подвозить детей 13:56
Мишустин поручил обеспечить ввоз препарата для лечения детей с эпилепсией 13:53
Минтранс: Ситуация с задержками грузов на Дальнем Востоке близка к разрешению 13:50
В России введен акциз на жидкую сталь 13:49
Умер актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов 13:43
В Минэнерго допустили рост тарифов на электроэнергию для майнеров 13:41
В Хакасии военные медики оказали помощь 3 тысячам больных COVID-19 13:37
Распределены первые 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты для регионов 13:25
На Москву надвигается ливневый циклон "Бенедикт" 13:11
Названы десять самых популярных удаленных профессий 13:03
Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря 12:59
Владелец "Листвяжной" выплатил семьям шахтеров более 100 млн рублей 12:55
Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии 12:41
Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком 12:40
В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения 12:39
Путин встретится с президентом Вьетнама 30 ноября 12:38
Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей 12:18
Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 13:51
Рубрика: Власть

Володин призвал разработать единые стандарты для преодоления миграционных кризисов

Текст: Татьяна Замахина
Миграционные кризисы охватывают многие государства, и было бы правильно выработать единые стандарты в этой сфере. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Вначале заседания Володин был избран председателем ассамблеи, решение было принято единогласно. "Уважаемые коллеги, хочу высказать слова благодарности за поддержку. Меня это ко многому обязывает", - ответил председатель ГД.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии

В своем выступлении, которое цитирует пресс-служба палаты, Володин обратился к актуальной миграционной теме. Он констатировал, что Евросоюз сейчас ничего не делает для того, чтобы оказать помощь Беларуси, из которой мигранты из стран Ближнего Востока пытаются попасть в страны Европы.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши спикер назвал результатом международной экспансии США, в частности, их действий в Афганистане.

"От международной экспансии США не выиграло ни одно государство, - подчеркнул Володин. - Везде они пытались строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты".

Он напомнил, что граждане Ливии, Ирака, Сирии вынуждены искать убежища в других странах. "Как результат - миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, где несколько тысяч беженцев пытаются попасть в Евросоюз", - заявил председатель Госдумы.

По его словам, беженцам обещали спокойную жизнь и высокие пособия, но вместо этого используют против них водометы, слезоточивый газ, применяют оружие и тем самым попирают демократические принципы и гуманистические ценности.

Володин также осудил действия польских властей. По его словам, они "повторяют подходы Второй мировой войны в отношении мирных граждан".

"Заявлений с осуждением этих радикальных действий мы не слышим. Что это, если не двойные стандарты?", - считает Володин.

Он призвал коллег обратиться к европейским парламентам и парламентским организациям с призывом о разработке единых стандартов действий для преодоления миграционных кризисов.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Лукашенко ответил на слухи о заинтересованности Минска в миграционном кризисе

Спикер выразил уверенность, что о таком общем подходе необходимо говорить сейчас, когда миграционные кризисы охватывают многие государства.

Пока же Беларусь, отметил он, поддерживает беженцев, в то время как Евросоюз, сам спровоцировав эти процессы, не помогает Минску.

"Белоруссия - страна ОДКБ, наш стратегический партнер, поэтому, коллеги, мы должны в данной ситуации занять единую позицию", - резюмировал Володин. По его словам, необходимо поддержать таким образом республику, которая "столкнулась с последствиями губительной международной политики, которые проводили долгое время Соединенные Штаты Америки в странах Ближнего Востока".

Он предложил поручить секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ подготовить и согласовать соответствующее заявление.

Отметим, что в ПА ОДКБ входят: республики Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизская Республика и Российская Федерация. Со стороны государств-наблюдателей присутствуют представители Сербии. В видеоконференции участвуют приглашенные делегации Китая, Кубы и Ирана, впервые - представители Узбекистана.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Законодательная власть Госдума Международные организации ОДКБ Беженцы в Европе

Главное сегодня

Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
В Кузбассе число пострадавших при взрыве на шахте увеличилось до 92
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина