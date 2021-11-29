Володин призвал разработать единые стандарты для преодоления миграционных кризисов

Миграционные кризисы охватывают многие государства, и было бы правильно выработать единые стандарты в этой сфере. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Вначале заседания Володин был избран председателем ассамблеи, решение было принято единогласно. "Уважаемые коллеги, хочу высказать слова благодарности за поддержку. Меня это ко многому обязывает", - ответил председатель ГД.

В своем выступлении, которое цитирует пресс-служба палаты, Володин обратился к актуальной миграционной теме. Он констатировал, что Евросоюз сейчас ничего не делает для того, чтобы оказать помощь Беларуси, из которой мигранты из стран Ближнего Востока пытаются попасть в страны Европы.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши спикер назвал результатом международной экспансии США, в частности, их действий в Афганистане.

"От международной экспансии США не выиграло ни одно государство, - подчеркнул Володин. - Везде они пытались строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты".

Он напомнил, что граждане Ливии, Ирака, Сирии вынуждены искать убежища в других странах. "Как результат - миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, где несколько тысяч беженцев пытаются попасть в Евросоюз", - заявил председатель Госдумы.

По его словам, беженцам обещали спокойную жизнь и высокие пособия, но вместо этого используют против них водометы, слезоточивый газ, применяют оружие и тем самым попирают демократические принципы и гуманистические ценности.

Володин также осудил действия польских властей. По его словам, они "повторяют подходы Второй мировой войны в отношении мирных граждан".

"Заявлений с осуждением этих радикальных действий мы не слышим. Что это, если не двойные стандарты?", - считает Володин.

Он призвал коллег обратиться к европейским парламентам и парламентским организациям с призывом о разработке единых стандартов действий для преодоления миграционных кризисов.

Спикер выразил уверенность, что о таком общем подходе необходимо говорить сейчас, когда миграционные кризисы охватывают многие государства.

Пока же Беларусь, отметил он, поддерживает беженцев, в то время как Евросоюз, сам спровоцировав эти процессы, не помогает Минску.

"Белоруссия - страна ОДКБ, наш стратегический партнер, поэтому, коллеги, мы должны в данной ситуации занять единую позицию", - резюмировал Володин. По его словам, необходимо поддержать таким образом республику, которая "столкнулась с последствиями губительной международной политики, которые проводили долгое время Соединенные Штаты Америки в странах Ближнего Востока".

Он предложил поручить секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ подготовить и согласовать соответствующее заявление.

Отметим, что в ПА ОДКБ входят: республики Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизская Республика и Российская Федерация. Со стороны государств-наблюдателей присутствуют представители Сербии. В видеоконференции участвуют приглашенные делегации Китая, Кубы и Ирана, впервые - представители Узбекистана.