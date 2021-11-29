ВС: Иностранные инвесторы выигрывают в России 89 процентов споров

Председатель Верховного суда России сообщил, что в этом году резко выросло число судебных споров с участием иностранных инвесторов. Это свидетельствует о росте доверия к отечественной судебной системе со стороны иностранного бизнеса.

Заявление прозвучало в ходе начавшегося Форума судей региональных судов государств-членов ШОС. Как сообщил Вячеслав Лебедев, за 9 месяцев текущего года судами рассмотрено на 76 процентов больше споров с их участием, чем за аналогичный период прошлого года, а количество выигранных ими дел составило 89 процентов.

Кроме того, по экономическим спорам с участием иностранного бизнеса реализуются примирительные процедуры. В этом году прекращены в связи с заключением мирового соглашения более 500 споров с участием иностранных лиц.