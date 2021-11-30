Евросоюз создает единую службу новостей

На фоне критики со стороны отдельных групп населения по борьбе с COVID-19, отсутствия ясной политики по мигрантам, которую венгры назвали лицемерной, а также особого мнения Польши по многим принципиальным вопросам Еврокомиссия приняла решение о создании в Брюсселе единой европейской службы новостей.

По данным газеты Die Presse, ЕК выделяет на инициативу, которая стартует в январе, 1,8 миллиона евро. Проект будет координировать агентство DPA. В нем примут участие 16 крупнейших европейских информационных агентств, в том числе AFP, ANSA, APA, Belga, Europa Press. К совместной работе привлекается также сербское информагентство Tanjug.

"Этот первая общеевропейская новостная служба позволит журналистам совместно освещать дела ЕС и продвигать дух сотрудничества", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Предполагается, в том числе, использовать финансирование для обучения сотрудников новостных редакций и запуска в середине следующего года многоязычного веб-сайта с избранными текстами на темы ЕС от участвующих информационных агентств.