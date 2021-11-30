В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 33;

а) после слова "противопоказаний" дополнить словами "к вакцинации против новой коронавирусной инфекции";

6) слова "а также" заменить словами "с приложением";

2) абзац третий пункта 34 признать утратившим силу;

3) в пункте 38 слова "у посетителей" исключить;

4) дополнить пунктом 39 следующего содержания:

"39. Перевозка пассажиров междугородним автомобильным транспортом, в том числе при заказной перевозке, а также по маршрутам местных авиалиний осуществляется при предъявлении при посадке в транспортное средство QR-кода вакцинированного либо справки, либо ПЦР-теста.";

5) пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Допуск сотрудников в здания, занимаемые Правительством края, администрацией Губернатора и Правительства края, органами исполнительной власти края, Законодательной Думой Хабаровского края, органами местного самоуправления муниципальных образований края, Контрольно-счетной палатой Хабаровского края, избирательной комиссией Хабаровского края, уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае, уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода вакцинированного либо справки.

Допуск посетителей в здания, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода вакцинированного либо справки, либо заключения и ПЦР-теста.";

6) в пункте 52 слова "документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции" заменить словом "заключение";

7) пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. Руководителям государственных органов края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, указанных в пункте 51 настоящего постановления, принять меры по реализации пунктов 51, 52 настоящего постановления, в том числе по отстранению от работы (недопуску к работе) с учетом положений Трудового кодекса Российской Федерации сотрудников, у которых отсутствует QR-код вакцинированного либо справка, либо заключение.";

8) дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:

"61. Министерству транспорта и дорожного хозяйства края организовать реализацию пункта 39 настоящего постановления.

62. Главному управлению Губернатора и Правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами организовать взаимодействие с Управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (по согласованию) в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при реализации пункта 39 настоящего постановления.".

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Хабаровского края от 18 июня 2021 г. № 233-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2021 г., за исключением подпунктов 1, 3 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







