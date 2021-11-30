Новости

Каждый третий школьник в России хочет разрабатывать игры 11:42
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане 11:40
Лавров: США со всех сторон обложили РФ военными базами 11:39
МИД РФ: В России нет преследований по религиозному признаку 11:17
Правительство вводит дополнительные ограничения на экспорт леса 11:16
Север Испании засыпало снегом и затопило ливнями 11:12
Мишустин утвердил новые ставки пошлин для лома и отходов черных металлов 11:11
В Вене договорились возобновить обсуждение по ядерной сделке с Ираном 10:55
Назван срок для изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона" 10:51
В Москве мошенники изготовили более 40 поддельных справок о вакцинации 10:36
Нефть Brent впервые с сентября упала ниже 71 доллара за баррель 10:36
Распространение штамма "омикрон" спровоцировало рост одноименной криптовалюты 10:29
Москвичей из-за усиления ветра до 25 м/с попросили не выходить из дома 10:29
В США сенаторы заблокировали проект бюджета с санкциями против России 10:25
Дети пострадали при взрыве газа в частном доме в Подмосковье 09:58
В Москве побиты климатические рекорды по теплу и давлению 09:55
В России хотят ужесточить правила для снегоходов и квадроциклов 09:40
Вирусолог предложил ограничить поездки за рубеж непривитым от COVID-19 09:25
В Пермском крае систему QR-кодов продлили до 10 января 09:17
Китайские врачи назвали три опасности штамма "омикрон" 09:16
Экономист назвала категории россиян с правом досрочного выхода на пенсию 09:14
Во вторник в Москве может выпасть до 25 мм осадков 09:10
На "Листвяжной" обнаружили тела 18 горняков 09:00
Барбадос вышел из-под власти британской короны и стал республикой 08:31
Инфекционист предположил, как появился штамм "омикрон" 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 ноября 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 30 ноября 2021 года № 589-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" и признании утратившим силу постановления Правительства Хабаровского края от 18 июня 2021 г. № 233-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 33;

а) после слова "противопоказаний" дополнить словами "к вакцинации против новой коронавирусной инфекции";

6) слова "а также" заменить словами "с приложением";

2) абзац третий пункта 34 признать утратившим силу;

3) в пункте 38 слова "у посетителей" исключить;

4) дополнить пунктом 39 следующего содержания:

"39. Перевозка пассажиров междугородним автомобильным транспортом, в том числе при заказной перевозке, а также по маршрутам местных авиалиний осуществляется при предъявлении при посадке в транспортное средство QR-кода вакцинированного либо справки, либо ПЦР-теста.";

5) пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Допуск сотрудников в здания, занимаемые Правительством края, администрацией Губернатора и Правительства края, органами исполнительной власти края, Законодательной Думой Хабаровского края, органами местного самоуправления муниципальных образований края, Контрольно-счетной палатой Хабаровского края, избирательной комиссией Хабаровского края, уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае, уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода вакцинированного либо справки.

Допуск посетителей в здания, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода вакцинированного либо справки, либо заключения и ПЦР-теста.";

6) в пункте 52 слова "документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции" заменить словом "заключение";

7) пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. Руководителям государственных органов края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, указанных в пункте 51 настоящего постановления, принять меры по реализации пунктов 51, 52 настоящего постановления, в том числе по отстранению от работы (недопуску к работе) с учетом положений Трудового кодекса Российской Федерации сотрудников, у которых отсутствует QR-код вакцинированного либо справка, либо заключение.";

8) дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:

"61. Министерству транспорта и дорожного хозяйства края организовать реализацию пункта 39 настоящего постановления.

62. Главному управлению Губернатора и Правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами организовать взаимодействие с Управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (по согласованию) в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при реализации пункта 39 настоящего постановления.".

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Хабаровского края от 18 июня 2021 г. № 233-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2021 г., за исключением подпунктов 1, 3 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией