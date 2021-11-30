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1 ноября 2021 г. 00:01
"Родина"
Текст: Артем Локалов
Родина - № 11(1121)

Какая кличка была у бульдога Шаляпина

Тест "Родины" к Всемирному дню домашних животных
30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. "Родина" приготовила анималистический тест.

Прогулки и фотографии с домашними питомцами были популярны во все времена.

Фото: Василий Песков
Братья наши. В День животных "Родина" вспоминает свои публикации и фото с ними

Например, царская семья в начале ХХ века выходила смотреть на купание экзотического животного в пруду Царского Села. Задолго до этого императрица Елизвета Петровна выписывала ко двору совсем не экзотических домашних животных и вовсе не для забавы.

Любимого бульдога Федора Шаляпина художник Борис Кустодиев даже изобразил на портрете певца, который стал у него любимым. А писатель Александр Грин приручил птицу, которую обычно не держат дома, и сделал с ней один из самых известных своих снимков.

Вот десять вопросов про известных людей и их питомцев.

Темы дня:
#животные
#Тесты Родины
#тест