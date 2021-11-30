30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. "Родина" приготовила анималистический тест.

Прогулки и фотографии с домашними питомцами были популярны во все времена.

Например, царская семья в начале ХХ века выходила смотреть на купание экзотического животного в пруду Царского Села. Задолго до этого императрица Елизвета Петровна выписывала ко двору совсем не экзотических домашних животных и вовсе не для забавы.

Любимого бульдога Федора Шаляпина художник Борис Кустодиев даже изобразил на портрете певца, который стал у него любимым. А писатель Александр Грин приручил птицу, которую обычно не держат дома, и сделал с ней один из самых известных своих снимков.

Вот десять вопросов про известных людей и их питомцев.