Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 29 ноября 2021 года № 91 "О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 16.04.2020 № 85, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291, от 07.12.2020 № 294, от 24.12.2020 № 303, от 10.01.2021 № 1, от 22.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 15, от 08.02.2021 № 17, от 12.02.2021 № 19, от 19.02.2021 № 25, от 05.03.2021 № 43, от 18.03.2021 № 61, от 23.04.2021 № 87, от 02.05.2021 № 103, от 15.07.2021 № 130, от 26.10.2021 № 74) следующее изменение:

дополнить Указ пунктами 7.1. и 7.2. следующего содержания:

"7.1. Руководителям органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления в соответствии со статьями 76 и 312.9. Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Главного санитарного врача Карачаево-Черкесской Республики от 12.10.2021 № 1430 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесской Республики" отстранить от работы (не допускать к работе) или в установленном законодательством порядке перевести на дистанционный (удаленный) режим работы работников, не имеющих документов, указанных в абзаце втором, либо третьем пункта 7 настоящего Указа (за исключением лиц, имеющих подтвержденные медицинским документом противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7.2. Установить, что с 30.11.2021 года допуск граждан в здания (помещения в них), занимаемые органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, осуществляется при условии предъявления ими документа, удостоверяющего личность и одного из следующих документов (сведений):

сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе (QR-кода) либо медицинского документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (QR-кода) либо медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев);

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до посещения соответствующего объекта.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на посещение соответствующих зданий (помещений в них) сотрудниками федеральных органов государственной власти, которым право на посещение зданий (помещений в них), занимаемых органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, предоставлено федеральным законодательством (при исполнении ими своих должностных обязанностей).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







