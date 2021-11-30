Указ губернатора Магаданской области от 29 ноября 2021 года № 201-у "О внесении изменений в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области"

Постановляю:
1. Внести в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области" следующие изменения:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Органам управления Магаданской областной территориальной подсистемы привести в готовность силы и средства для реализации первоочередных мер по предупреждению и локализации возможной чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области.";
- пункт 2.2 признать утратившим силу,
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что режим функционирования "Повышенная готовность", установленный пунктом 1 настоящего указа, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации может быть продлен либо отменен досрочно."
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К.Носов
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