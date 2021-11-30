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30 ноября 2021 г.

Указ губернатора Магаданской области от 29 ноября 2021 года № 201-у "О внесении изменений в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области"

Дата подписания 29 ноября 2021 г.
Опубликован 30 ноября 2021 г.

Постановляю:

1. Внести в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области" следующие изменения:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Органам управления Магаданской областной территориальной подсистемы привести в готовность силы и средства для реализации первоочередных мер по предупреждению и локализации возможной чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области.";

- пункт 2.2 признать утратившим силу,

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что режим функционирования "Повышенная готовность", установленный пунктом 1 настоящего указа, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации может быть продлен либо отменен досрочно."

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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