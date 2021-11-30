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Минэнерго рассмотрит ряд мер для стабилизации цен на топливо

Текст:   Сергей Тихонов
30.11.2021,  
17:40
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минэнерго рассмотрит ряд дополнительных мер для сохранения стабильных поставок топлива потребителям и доступных цен в будущем 2022 году, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая на VI Международном биржевом форуме "Биржевой товарный рынок".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Мы в следующем году планируем продолжить применение всех инструментов, чтобы лучше отвечать вызовам рынка. Продолжим рассматривать введение дополнительных мер и инструментов, направленных на дальнейшую стабилизацию, таких как субсидирование перевозок топлива на Дальний Восток и увеличение минимальных нормативов продаж топлива через биржу", - сказал Сорокин.

По его словам, несмотря на волатильность на глобальных торговых площадках, ситуация в российском ТЭКе и его положение на мировом рынке остаётся конкурентоспособным.