Минэнерго рассмотрит ряд мер для стабилизации цен на топливо

Минэнерго рассмотрит ряд дополнительных мер для сохранения стабильных поставок топлива потребителям и доступных цен в будущем 2022 году, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая на VI Международном биржевом форуме "Биржевой товарный рынок".

"Мы в следующем году планируем продолжить применение всех инструментов, чтобы лучше отвечать вызовам рынка. Продолжим рассматривать введение дополнительных мер и инструментов, направленных на дальнейшую стабилизацию, таких как субсидирование перевозок топлива на Дальний Восток и увеличение минимальных нормативов продаж топлива через биржу", - сказал Сорокин.

По его словам, несмотря на волатильность на глобальных торговых площадках, ситуация в российском ТЭКе и его положение на мировом рынке остаётся конкурентоспособным.