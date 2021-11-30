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30.11.2021,  
10:05
Текст:  Алексей Брусилов

На выставке в Египте УВЗ представляет Т-90МС и БМПТ

В столице Египта Каире начала работу Международная выставка Egypt Defence Expo 2021. На этом крупнейшем на африканском континенте оружейном форуме Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) познакомит специалистов и гостей со своими современными разработками - основным боевым танком Т-90МС и боевой машиной поддержки БМПТ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru
Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru

"Девяностые" уже сумели хорошо зарекомендовать себя как эффективные боевые машины, способные действовать в горах и песчаных пустынях, где летняя дневная температура достигает +45-50 0С, а в зимние месяцы случаются даже заморозки.

Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org
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Т-90МС обладает высокой боевой эффективностью, существенно превосходящей предыдущие образцы, а модульная конструкция позволяет добиться улучшения имеющихся характеристик в будущем в ходе модернизаций. БМПТ создана на базе Т-90. Она может противодействовать всем возникающим на поле боя угрозам, например, поражать противотанковые средства и живую силу противника.

Танки УВЗ знакомы военным ряда ближневосточных государств, некоторые из них уже эксплуатируют Т-90, поэтому так важны вопросы ремонта и модернизации.

Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru

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