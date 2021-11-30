На выставке в Египте УВЗ представляет Т-90МС и БМПТ

"Девяностые" уже сумели хорошо зарекомендовать себя как эффективные боевые машины, способные действовать в горах и песчаных пустынях, где летняя дневная температура достигает +45-50 0С, а в зимние месяцы случаются даже заморозки.
Т-90МС обладает высокой боевой эффективностью, существенно превосходящей предыдущие образцы, а модульная конструкция позволяет добиться улучшения имеющихся характеристик в будущем в ходе модернизаций. БМПТ создана на базе Т-90. Она может противодействовать всем возникающим на поле боя угрозам, например, поражать противотанковые средства и живую силу противника.
Танки УВЗ знакомы военным ряда ближневосточных государств, некоторые из них уже эксплуатируют Т-90, поэтому так важны вопросы ремонта и модернизации.