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Названы самые популярные песни и артист года по версии Apple Music

Новости
    30.11.2021, 20:12
Текст:   Кристина Верховцева
Скриптонит. Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Скриптонит. Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Скриптонит. Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Сервис Apple Music опубликовал ежегодные итоги музыкальных предпочтений пользователей, а также победителей премии Apple Music Awards-2021. Подробная информация по разным странам появилась на сайте компании.

Звание главного артиста-2021 досталось канадскому исполнителю The Weeknd. При этом составители рейтинга отмечают, что музыкант даже не выпустил ни одного релиза в этом году.

"Прорывом года" назвали 18-летнюю певицу Оливию Родриго. Ранее она снималась в кино, например, сыграла в диснеевском ситкоме "Пейдж и Фрэнки", а в начале 2021 выпустила свою первую песню Drivers License, которая с колоссальным успехом стартовала на музыкальном сервисе.

Американская певица и автор песен Габриэла Уилсон (псевдоним H.E.R.) стала лидером премии "cонграйтер года".

Фото: Richard Shotwell/AP
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Что касается России, то тут звание "артист года" отдано Скриптониту. Рэпер из Казастана Адиль Жалелов назван одним из наиболее продуктивных и прослушиваемых исполнителей в русскоязычном сегменте сервиса.

Составлен также и топ-100 наиболее популярных песен у россиян. В 2021 году на первом месте оказался трек "Птичка" рэп-дуэта HammAli & Navai. Далее следует Slava Marlow с песней "Снова я напиваюсь", Ваня Дмитриенко - "Венера - Юпитер", Ramil'- "Сияй". Первый зарубежный исполнитель в данном рейтинге занимает пятую строчку - это австралийский рэпер Masked Wolf с песней Astronaut in the Ocean. Далее следует популярная в соцсетях "Я в моменте", два трека Miyagi & Andy Panda (Minor и "Патрон"), Моргенштерн ("Cristal & МОЁТ").

Кстати, Скриптонит со своей песней "Чистый" оказался в данном рейтинге только на 10 месте.

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