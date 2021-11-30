Названы самые популярные песни и артист года по версии Apple Music

Сервис Apple Music опубликовал ежегодные итоги музыкальных предпочтений пользователей, а также победителей премии Apple Music Awards-2021. Подробная информация по разным странам появилась на сайте компании.

Звание главного артиста-2021 досталось канадскому исполнителю The Weeknd. При этом составители рейтинга отмечают, что музыкант даже не выпустил ни одного релиза в этом году.

"Прорывом года" назвали 18-летнюю певицу Оливию Родриго. Ранее она снималась в кино, например, сыграла в диснеевском ситкоме "Пейдж и Фрэнки", а в начале 2021 выпустила свою первую песню Drivers License, которая с колоссальным успехом стартовала на музыкальном сервисе.

Американская певица и автор песен Габриэла Уилсон (псевдоним H.E.R.) стала лидером премии "cонграйтер года".

Что касается России, то тут звание "артист года" отдано Скриптониту. Рэпер из Казастана Адиль Жалелов назван одним из наиболее продуктивных и прослушиваемых исполнителей в русскоязычном сегменте сервиса.

Составлен также и топ-100 наиболее популярных песен у россиян. В 2021 году на первом месте оказался трек "Птичка" рэп-дуэта HammAli & Navai. Далее следует Slava Marlow с песней "Снова я напиваюсь", Ваня Дмитриенко - "Венера - Юпитер", Ramil'- "Сияй". Первый зарубежный исполнитель в данном рейтинге занимает пятую строчку - это австралийский рэпер Masked Wolf с песней Astronaut in the Ocean. Далее следует популярная в соцсетях "Я в моменте", два трека Miyagi & Andy Panda (Minor и "Патрон"), Моргенштерн ("Cristal & МОЁТ").

Кстати, Скриптонит со своей песней "Чистый" оказался в данном рейтинге только на 10 месте.