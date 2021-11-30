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30.11.2021 15:25
Рубрика: Культура

Первый канал перезапускает шоу "Поле чудес"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Первый канал объявил о том, что перезапускает легендарное игровое шоу "Поле чудес". Канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта "Поле чудес" телекомпанией "ВИД". Формулировка - "в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях". Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Теперь, с января 2022 года, в эфире Первого канала - как всегда, по пятницам - начнет выходить шоу под названием "Наше Поле Чудес". Ведущим останется Леонид Якубович - народный артист России и художественный руководитель программы. Без него, честно говоря, представить шоу немыслимо. Вот что говорит сам Леонид Аркадьевич об этом: "Тридцать один год программе - это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю".

Тем временем Первый канал подчеркивает в своем релизе, разосланном в СМИ, в том числе и в "РГ": "Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения. "Поле Чудес" - одна из старейших и самых любимых в России программ, созданная Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. Более 30 лет эфирной жизни, более полутора тысяч выпусков. Это давно уже не просто телепроект. И даже не одна из важных строчек в биографии канала. Это часть истории всей страны".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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